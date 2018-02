"Io tifo positivo", l'atleta paralimpico Enzo Contemi in visita nelle scuole Villa e Garibaldi

Nell'ambito del progetto "IO Tifo Positivo", questa settimana gli alunni delle scuole primarie Villa e Garibaldi di Cinisello Balsamo hanno avuto l'opportunità di incontrare Enzo Contemi, atleta paralimpico di lancio del disco e del giavellotto, a cui hanno rivolto numerose domande.

Ex militare artificiere, Enzo Contemi ha partecipato a molte missioni in Kosovo, ex Jugoslavia, terremoti, Iraq e Afghanistan. Nell'ultima missione ha avuto un incidente con un mezzo militare e ha riportato una lesione spinale permanente.

Ha scoperto lo sport da pochi mesi, ma ha già conseguito ottimi risultati e il suo obiettivo sono le paralimpiadi di Tokyo 2020.

Si sta appassionando anche al triathlon. All'incontro è stato presente, a nome dell'amministrazione comunale anche il vice sindaco e assessore allo sport Luca Ghezzi.