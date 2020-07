Dalla giunta un contributo straordinario di 25.000 euro per i servizi educativi 0-6 anni

La giunta approva un contributo straordinario per i servizi educativi dedicati ai bambini da 0 a 6 anni.

La pandemia ha colpito duramente le strutture che si occupano di servizi per la prima infanzia, chiusi ormai da oltre 4 mesi.

Asili nido privati e scuole dell'infanzia che integrano l'offerta alle famiglie del territorio.

Il contributo, che ammonta complessivamente a 20mila euro, è stato erogato in linea con quanto previsto dalle circolari emanate dalla Regione Lombardia e può rappresentare un valido sostegno alle strutture.

L'assessore all'istruzione Maria Gabriella Fumagalli spiega: «Riconosciamo l'importanza di questi servizi e il valore educativo, non solo assistenziale, che offrono alle famiglie queste strutture. Le risorse stanziate dalla giunta possono rappresentare, in questo momento di crisi e difficoltà, un sostegno e una testimonianza di vicinanza».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'assessore al bilancio Valeria De Cicco aggiunge: «Sono ben noti i nostri limiti di bilancio, soprattutto legati ai contenziosi generati dalle precedenti amministrazioni, ma desideriamo fare il possibile per andare incontro alle difficoltà economiche in cui si trovano tali strutture e stiamo mettendo in campo tutte le azioni possibili».