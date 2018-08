Legionella, continuano i controlli sulla rete idrica, monitorato l'impianto di via Marconi

Dopo i casi di legionella verificatosi nel limitrofo Comune di Bresso, l'amministrazione comunale di Cinisello Balsamo sta tenendo monitorata la situazione per quanto riguarda la rete idrica del proprio territorio.

A tal proposito arrivano le parole rassicuranti da parte del Gruppo Cap che in una nota inviata in questi giorni dopo le richieste di monitoraggio e controllo da parte dell'amministrazione comunale a tutela della salute dei cinisellesi.

Così inizia il comunicato: «Continuano le attività di analisi sulla rete idrica del Comune di Cinisello Balsamo».

Il primo cittadino Giacomo Ghilardi, subito dopo i primi casi di diffusione del batterio della legionalla nel vicino Comune di Bresso, aveva, infatti, sollecitato le autorità sanitarie e gli enti competenti a intervenire.

A confortare ci sono anche i primi esiti ufficiali delle analisi già effettuate, nella comunicazione il Gruppo Cap riferisce a tal proposito che «ATS Milano non ha ritenuto necessario nessun tipo di intervento di sanificazione sugli impianti della rete acquedottistica».

Cap fa, dunque, sapere che l'attività di verifica non si è interrotta, anzi, in via cautelativa, è stato campionato l'impianto di via Marconi, quello più vicino ai confini con Bresso. I dati verranno trasmessi non appena disponibili.