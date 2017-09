"Blitz" dei carabinieri nell'ex discoteca abbandonata: trovati sei cittadini irregolari

Sei cittadini irregolari in italia denunciati. È il risultato di un "blitz" dei carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Sesto San Giovanni nell'ex discoteca Copacabana di Cinisello Balsamo. L'operazione è avvenuta nel pomeriggio di mercoledì 13 settembre, come riferito dai militari.

Nei guai sei cittadini magrebini, tutti irregolari sul territorio italiano e pregiudicati: per loro è scattata una denuncia. Non solo: nei loro confronti sono state avviate anche le procedure per l'espulsione.

Dopo i controlli nell'edificio i carabinieri hanno perlustrato un edificio fatiscente nelle vicinanze dove hanno trovato un senzatetto di 55 anni in una pozza di sangue. L'uomo è stato salvato dai militari e accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale di Monza.