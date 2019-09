Controlli e pattuglioni anti-degrado e contro i reati, arrivano anche gli agenti in borghese

I controlli della polizia locale a Cinisello Balsamo continuano senza alcuna interruzione sul territorio cittadino come da promessa della giunta di centrodestra che ha posto la questione sicurezza e controllo della città tra i primi punti della propria amministrazione.

Alle pattuglie che sorvegliano il territorio si aggiunge ora la novità degli agenti in borghese che presidiano le zone più critiche.

In questi ultimi giorni sono stati infatti effettuati controlli di polizia amministrativa e sanzionati due cittadini stranieri per contravvenzione dell'ordinanza sindacale anti-degrado, in via Frova e in via Libertà.

Inoltre è stato sanzionato un cittadino straniero per abbandono di rifiuti urbani in via Manzoni, in questo caso seguirà anche accertamento in ambito penale.

Nella serata di martedì 3 settembre, nel rione Crocetta, sono stati organizzati pattuglioni serali con agenti in divisa a piedi per monitorare la situazione.

Commenta le operazioni il sindaco Giacomo Ghilardi: «Un ringraziamento sentito ai nostri agenti che, seppur ancora oggi sotto organico e tra mille difficoltà, portano avanti un gran lavoro per la nostra città».