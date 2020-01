Controlli in incognito della polizia locale al mercato, due multe scattano per irregolarità

Nella mattinata di venerdì 10 gennaio gli agenti della polizia locale di Cinisello Balsamo hanno compiuto un'operazione sul territorio scattata dopo aver ricevuto una segnalazione da parte degli operatori ecologici.

Alle ore 4.40, tre operatori di polizia ambientale, in abiti civili, si sono recati in via Verdi e via San Paolo dove si svolge il mercato del venerdì nel quartiere di Balsamo.

La verifica effettuata dai ghisa è stata relativa al conferimento abusivo di rifiuti, da parte dei mercatari, e ha dato esito negativo.

Invece sono stati individuati due titolari di posto che, alle 4.40, stavano già allestendo il banco di vendita, in notevole anticipo rispetto all'orario in cui è consentito l'allestimento, motivo per il quale sono stati multati.