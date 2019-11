Cinisello modello di innovazione, Ghilardi al tavolo con i leader nazionali per il blockchain

Il Comune di Cinisello Balsamo modello di innovazione e buone prassi. Grazie al successo della sperimentazione sulla misura "Nidi Gratis", la tecnologia blockchain continua a fare notizia.

Lo scorso 29 ottobre al sindaco Giacomo Ghilardi è stato attribuito un prestigioso premio dall'associazione "Italia4Blockchain", in occasione del "Blockchain Forum Italia ’19", per il contributo rilevante portato alla comunità tramite l'utilizzo di strumenti fortemente innovativi.

La kermesse, che si è svolta a Milano, ha visto protagoniste le più importanti istituzioni nazionali e internazionali, con interventi della Commissione Europea fino alle eccellenze aziendali.

Inoltre settimana scorsa (nel pomeriggio del 12 novembre) il sindaco è stato chiamato a portare gli ottimi risultati dell'esperienza del Bockchain alla tavola rotonda di un convegno promosso da iCom, l'istituto per la competitività, insieme a numerosi rappresentanti di enti e Comuni.

Queste le parole del sindaco durante il suo intervento: «La tecnologia Blockchain, introdotta come primo passo a Cinisello Balsamo per l'iscrizione alla misura regionale "Nidi Gratis", ha senza dubbio permesso agli uffici di semplificare la gestione dei procedimenti amministrativi e alle famiglie di ridurre i tempi e il numero di documenti che devono produrre per accedere al servizio, ottenendo in tempo reale una risposta alla richiesta».

Ha proseguito Ghilardi: «Una vera e propria rivoluzione per snellire la burocrazia e far dialogare in modo semplice i cittadini e la pubblica amministrazione».

L'obiettivo della sperimentazione è stato quindi raggiunto: è stato tolto più del 70% dei passaggi amministrativi. Le domande inviate in Regione Lombardia da potenziali beneficiari di Cinisello Balsamo sono state complessivamente 219.

Circa 100 domande sono state presentate già nella prima giornata di sperimentazione. Delle 219 domande il Comune, su richiesta della Regione, ne ha controllate 63 di cui 9 con mancanza di requisiti, con un notevole risparmio di tempo per gli uffici da dedicare al controllo.

Questo significa che le rimanenti 156 hanno avuto l''esito positivo in tempo reale attraverso l'app.

Quella avviata da Regione Lombardia e introdotta a Cinisello Balsamo è una delle prime sperimentazioni di blockchain promosse in Italia da una pubblica amministrazione e può segnare un passo importantissimo verso la rapida diffusione di questa tecnologia in ogni ambito e su tutto il territorio.