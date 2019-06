"Cinisello in stato d'arresto", il centrosinistra locale unito riparte da ascolto e dialogo

Sala gremita in Villa Ghirlanda Silva per l'incontro organizzato martedì sera (18 giugno) dal centrosinistra di Cinisello Balsamo (Partito Democratico, "La Città Giusta-Sinistra per Cinisello Balsamo", Partito Socialista Italiano cinisellese e "Cinisello Balsamo Civica") dal nome "Cinisello Balsamo in stato di arresto" in ottca polemica in occasione del primo anno di amministrazione di centrodestra guidata dal sindaco Giacomo Ghilardi.

Al tavolo dei relatori si sono alternati Andrea Catania, Ivano Ruffa e Siria Trezzi (per il PD), Nadia Rosa (per "La Città Giusta") e Gianfranca Duca (capogruppo in consiglio comunale della civica dell'ex sindaco Trezzi).

Proprio Siria Trezzi, dopo la serata, commenta: «E' stata davvero partecipatissima e ci restituisce una cittadinanza vivace, per nulla narcotizzata e molto attenta al futuro della nostra città».

Prosegue l'ex sindaco: «Anche la presenza di tanti giovani e in generale di nuove persone intenzionate a impegnarsi e a prendersi cura di Cinisello Balsamo è stato un dato importante: grazie davvero a tutti coloro che hanno partecipato e proseguiamo con entusiasmo e determinazione il nostro impegno».

Dal Partito Democratico raccontano: «Abbiamo presentato il dossier Cinisello Balsamo in stato di arresto (scaricabile integralmente su www.cinisellobalsamonotizie.it) ai cittadini in Villa Ghirlanda, analizzando quest'ultimo anno e rilanciando le nostre proposte per la città».

Proseguono dal partito: «L’azione amministrativa del sindaco Ghilardi ha portato a una città ferma e priva di progettualità. Cinisello Balsamo non può e non deve essere bloccata come invece sta avvenendo. Abbiamo iniziato un percorso di ascolto e dialogo che ci vedrà impegnati tra la gente con umiltà e passione nell'interesse della collettività».

Infine terminano dal PD: «Come Partito Democratico siamo convinti della necessità di un pieno coinvolgimento dei cittadini e delle associazioni e, insieme alle forze di opposizione di "Cinisello Balsamo Civica", "La Città Giusta - Sinistra per Cinisello Balsamo" e "Partito Socialista Italiano - Cinisello Balsamo", siamo pronti ad accogliere riflessioni e proposte della cittadinanza».

Andrea Catania, capogruppo del PD in consiglio comunale aggiunge: «Grazie a tutti coloro che hanno partecipato all’assemblea pubblica promossa dal centrosinistra. Abbiamo presentato il dossier su un anno di giunta Ghilardi e lanciato una sfida: lavorare con umiltà, consapevoli di aver perso le elezioni e di dover riconquistare la fiducia dei cittadini, ma anche determinati nel dare il nostro contributo perché dopo un anno emergono chiaramente i primi errori».

Termina Catania: «La nostra è una grande comunità che vive grazie all’intraprendenza dei suoi cittadini, delle sue imprese e delle sue associazioni, non possiamo permetterci un’amministrazione che vivacchia senza un modello di città in mente. Nei prossimi mesi apriremo una fase di ascolto per costruire il nostro manifesto di idee. Facciamo ripartire Cinisello Balsamo, insieme!».

