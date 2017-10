Successo per la serata sulla dislessia al Pertini organizzata dai giovani del Leo Club

Si può parlare di "buona riuscita" per la serata sulla dislessia organizzata mercoledì 11 ottobre, presso l'auditorium de il Pertini, dal Leo Club (I giovani del Lions) di Cinisello Balsamo.

Buon successo sia per la partecipazione così come anche per aver individuato nel dibattito tenutosi alla fine con il pubblico, con la collaborazione con l’assessore Letizia Villa, la soluzione per alcune famiglie di Cinisello Balsamo che vivono il problema della dislessia: avranno un supporto vicino sul territorio, infatti da parte dell’assessore c’è stato l’impegno a ospitare in una delle scuole di Cinisello il servizio offerto dall’associazione Italiana dislessia attualmente presente in zona Rozzano.

La conferenza aveva il titolo "Una nuova compagna di classe. Alla scoperta della Dislessia" ed è stata appunto organizzata dal gruppo giovanile "Leo Club", formato da ragazzi dai 12 ai 30 anni, in collaborazione con il Comune di Cinisello Balsamo.

Davanti alla presenza di molti genitori, nipoti e curiosi, hanno dato un caloroso benvenuto l'assessore Letizia Villa e la presidente Martina La Regina del Leo Club Cinisello. Vi erano presenti varie autorità del Lions e del Leo, il presidente del distretto Leo 108 Ib4 Stefano Pozzi,i past governatori del distretto Lions 108 Ib4 Enrico Pons e Antonio Galliano e il presidente di zona Lions Massimo Bonotti.

Durante la serata importanti esponenti del settore sono intervenuti, da primo il dirigente scolastico dell'istituto comprensivo Costa, professor Annoni che ha illustrato nel dettaglio le procedure scolastiche e in particolare il punto di vista delle scuole con la DSA.

In seguito si è dato ampio margine alla dottoressa Flavia Ottoboni, in rappresentanza dell'associazione italiana dislessia (DSA, sezione Milano), che ha portato ogni partecipante alla formazione e informazione della problematica della DSA, nelle varie forme.

La seconda parte si è incentrata sulla possibilità di usufruire di immediati strumenti presenti sul territorio. Due service Leo e Lions che incentrati per i ragazzi con DSA. E' grazie al Lions Camino che si è scoperto il supporto che offre il Libro Parlato Lions, una raccolta di più di 9.000 audio libri, nel quale poter aiutare i ragazzi dislessici nella narrativa.

Orgogliosamente, grazie ai Lions, il centro culturale Il Pertini è uno dei punti di servizio del Libro Parlato Lions.

Infine si è parlato del più recente service Leo-Lions, Se Leggo: il Lions Roberto Trovarelli ha offerto specifiche tecniche sull'operato che i Lions offrono per i islessici nell'ambito scolastico.

La serata è soltanto l'inizio di un percorso, dicono gli organizzatori, quindi l'appuntamento è per il prossimo evento.