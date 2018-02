Laura Boldrini arriva a Cinisello Balsamo, il 18 febbraio c'è il convegno di "Liberi e Uguali"

Il partito di sinistra "Liberi e Uguali", che candida alla presidenza del consiglio Pietro Grasso, ha indetto per domenica 18 febbraio, un convegno elettorale che si terrà nella sala consiliare del Comune di Cinisello Balsamo.

L'evento avrà luogo alle ore 18 in via XXV Aprile 4 e saranno presenti alcuni candidati di "Liberi e Uguali" alla Regione Lombardia così come al parlamento.

Su tutti spiccano la presidente della Camera dei Deputati Laura Boldrini, il candidato presidente alla Regione Lombardia Onorio Rosati e il candidato alla Camera dei Deputati Giulio Cavalli. Per il Comune di Cinisello Balsamo sarà naturalmente presente il consigliere comunale Alberto Amariti.