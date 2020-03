Coronavirus a Cinisello, il Comune chiede informazioni precise alle autorità sanitarie

Nella mattinata di mercoledì 4 marzo, oltre alle numerose chiamate intercorse, il Comune di Cinisello Balsamo ha inviato una richiesta formale alle autorità sanitarie competenti al fine di ottenere informazioni precise e dettagliate circa il caso segnalato nella giornata di martedì 3 marzo (un cittadino cinisellese è risultato positivo al Coronavirus).

Questo perché, molte informazioni sono circolate da più parti, ma al momento non trovano riscontri ufficiali.

Oltre alle precauzioni indicate dal Ministero della salute si raccomanda in particolare a tutti gli over 65 massima prudenza e cautela.

L'invito degli esperti è quello di rimanere a casa, limitando contatti e riducendo le occasioni di socialità.

In serata si terrà una riunione specifica con polizia locale, Protezione Civile Cinisello Balsamo e Croce Rossa Italiana comitato di Cinisello Balsamo per coordinare l'assistenza alle persone anziane che vivono sole e sono bisognose di aiuto.

Dal Comune raccomandono cautela e si rinnova l'invito a non alimentare false notizie e a mantenersi aggiornati tramite i canali istituzionali.