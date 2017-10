Liceo Casiraghi inagibile, manca la corrente elettrica, tutti gli studenti restano in cortile

Mattinata diversa dalle altre a Cinisello Balsamo presso il liceo classico e scientifico Giulio Casiraghi nel Parco Nord in via Gorky. Gli studenti venerdì 6 ottobre si sono recati a scuola, ma non sono stati fatti entrare nel plesso scolastico cinisellese per motivi di sicurezza.

Perché? C'è stato un problema di corrente che è mancata già nella nottata e gli addetti alla sicurezza hanno preferito non fare entrare gli alunni nelle classi lasciandoli ad aspettare nel cortile.

Il problema non è ancora stato risolto e, in mancanza di una soluzione in breve tempo (la corrente manca in tutto il plesso scolastico), probabilmente si deciderà di rimandare i ragazzi a casa.