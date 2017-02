Alla scoperta della "Medicina di Genere": incontri per dipendenti e cittadini a Cinisello

Grazie alla collaborazione tra Azienda Socio Sanitaria Territoriale Nord Milano e il Comune di Cinisello Balsamo, in particolare su richiesta dell'assessore alle pari opportunità Patrizia Bartolomeo, a Cinisello Balsamo si parlerà di medicina di genere.

Sono stati programmati una serie di momenti formativi per approfondire il tema: i primi due incontri, della durata di due ore e mezza, verranno realizzati il 22 febbraio e il 21 marzo 2017 e saranno riservati ai dipendenti comunali, in particolare al personale non sanitario che si occupa dei servizi alla persona.

Successivamente, in primavera, verrà fissata una data aperta alla cittadinanza.

Così l'assessore Patrizia Bartolomeo: «Oggi sta maturando una nuova sensibilità sulla differenza di genere in medicina anche sulla base delle indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità».

Prosegue l'assessore: «Il progetto ha lo scopo di offrire informazioni introduttive al concetto, fornendo approfondimenti sulle modalità con le quali la differenza di genere si manifesta in alcune patologie e su come la conoscenza dei suoi effetti risulti fondamentale per la prevenzione di diverse malattie».

Gli incontri saranno condotti da Medici Specialisti che condivideranno con i presenti esperienze e aspetti clinici di base. Alla fine dell'incontro verrà poi lasciato ampio spazio alle domande.

Termina Bartolomeo: «Un’opportunità formativa importante per il nostro personale che rientra nell’ambito del percorso delle azioni positive promosse dal gruppo di lavoro del Comitato Unico di Garanzia (CUG), che ha il compito di favorire iniziative volte a garantire l’uguaglianza sul lavoro tra uomini e donne, a conciliare il lavoro con la vita privata e a diffondere la cultura delle pari opportunità».