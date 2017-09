Giovedì 21/9 al via la presentazione del corso "base" per i volontari della Croce Rossa

Giovedì 21 settembre, alle ore 21 presso la sede di via Giolitti 5, prenderà il via la presentazione del nuovo corso per diventare volontario della Croce Rossa nella sezione di Cinisello Balsamo.

Il corso che si terrà è quello "base", che permetterà di entrare nell'associazione dopo un esame, per poi continuare il percorso formativo con vari altri corsi di formazione di specializzazione.

Questo l'invito alla cittadinanza da parte della CRI: «Inizia il Nuovo corso per diventare volontari Croce Rossa! Ti aspettiamo venerdì 21 settembre in via Giolitti 5 per la presentazione ufficiale. Se hai sempre sognato di fare qualcosa di bello per gli altri è arrivato il tuo momento! Entra in Croce Rossa, cogli l'occasione per diventare volontario. Non essere timido unisciti a noi. Ti aspettiamo».

Per iscriversi al corso basta presentarsi alla serata di presentazione oppure, per chi non potrà, inviare la propria candidatura a formazione@cricinisellobalsamo.it e si riceverà la modulistica completa per l'iscrizione e sul corso "base".

