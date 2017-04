"Introduzione all’uso del PC", al via il corso di 120 ore dedicato a chi è disoccupato

Al via la prima edizione del corso “Introduzione all’uso del PC”.

Si tratta di un corso della durata di 120 ore dedicato alle persone disoccupate, nato dalla collaborazione tra AFOL Metropolitana Area Nord e Comune di Cinisello Balsamo, che ha preso avvio giovedì 6 aprile 2017, presso la sede del centro culturale Il Pertini e vedrà successive edizioni.

Al termine di ogni singolo percorso, coloro che avranno frequentato almeno il 75% delle ore, riceveranno un certificato di frequenza.

Ogni partecipante, inoltre, sarà accompagnato da azioni individuali di orientamento e accompagnamento all’inserimento lavorativo.

Il percorso è finanziato da Regione Lombardia tramite Dote unica lavoro – Progetto Inserimento Lavorativo (PIL), ed è rivolto a chi è disoccupato da almeno 36 mesi, senza forme di integrazione al reddito e con un ISEE in corso di validità inferiore a euro 20.000.

Il possesso dei requisiti è necessario per accedere gratuitamente ai corsi e viene pertanto verificato da AFOL Metropolitana – Area Nord in fase di iscrizione.

Ai partecipanti, in possesso dei requisiti sopra descritti, inoltre, è riconosciuta una indennità di frequenza per ogni ora frequentata e per un importo massimo di € 1.800,00.

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi a AFOL Metropolitana – Area Nord Via Gorki, 65 Cinisello Balsamo tel. 02.6605651.