Manifestazione e corteo, gli occupanti di via Filzi: «Senza casa non ci stiamo»

Domenica 12 febbraio si è svolta una manifestazione in piazza Gramsci per chiedere una soluzione immediata e dignitosa per tutte le famiglie senza casa.

Gli inquilini abusivi che avevano occupato la palazzina privata in via Fabio Filzi hanno chiamato la cittadinanza a manifestare prima in piazza, poi per le vie della città, per protestare contro le scelte dell'amministrazione comunale e per cercare di trovare una soluzione al problema abitativo a Cinisello Balsamo.

Così gli attivisti, organizzatori della manifestazione: «Duecento persone in corteo a Cinisello Balsamo per chiedere una soluzione dignitosa per tutti nuclei senza casa. La solidarietà è la nostra bandiera. Uniti si vince. Non potete più fare finta di niente. A un'amministrazione indifferente che preferisce le soluzioni poliziesche al dialogo, rispondiamo con la solidarietà dei tanti abitanti delle città».

Proseguono gli attivisti: «Dallo sfratto nessuno è stato ancora contattato e, anzi, nell'unica occasione in cui si è espressa sullo sgombero forzoso, la sindaca Siria Trezzi lo ha fatto per congratularsi per la riuscita dell'operazione e minimizzare sull'accaduto e sul numero delle famiglie coinvolte».

E ancora: «Come abbiamo già avuto modo di dire, riteniamo che il principale responsabile di questa soluzione poliziesca sia proprio il governo cittadino, il quale ha preferito questa strada specificando che con le famiglie coinvolte "non è possibile avere alcuna interlocuzione"».

Chiudono: «Famiglie che, peraltro, nessun rappresentante dell'amministrazione ha provato a incontrare o conoscere. Adesso riceviamo l'ennesima conferma di un disinteresse sempre più marcato, a fronte di una situazione che vede circa 20 nuclei familiari senza un alloggio stabile (soltanto tra quelli che conosciamo direttamente)».

Gallery