Co-working gratuito per 4 mesi in Villa Forno, per partecipare al bando c'è tempo fino al 31/3

Nuove opportunità di crescita per i giovani, professionisti o creativi, che intendono fare business e innovazione a Cinisello Balsamo.

Il Comune di Cinisello Balsamo chiama a raccolta tutti coloro che intendono lavorare e fare impresa in condivisione, utilizzando spazi di coworking a titolo gratuito nei primi 4 mesi.

In questi giorni, infatti, è stata pubblicata la call “Coworker per Cofò”, il bando per partecipare a Cofò, lo spazio di 270 mq all’interno di Villa Di Breme Forno, sede dell’Università degli studi di Milano-Bicocca, che verrà aperto il 18 marzo 2017.

L’iniziativa, la prima di questo genere a Cinisello Balsamo, ha ottenuto un finanziamento di oltre 100.000 euro a seguito della partecipazione al bando lanciato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale da parte del Comune di Cinisello Balsamo come ente capofila.

Cofò è realizzato in collaborazione con l’Università degli Studi di Milano-Bicocca e altre cinque realtà del sociale: MARSE, Il Torpedone, Acli Service Cooperativa, ACLI Lombardia e Codici.

Liberi professionisti, start up, cooperative, associazioni e piccoli imprese potranno trovare nel coworking scrivanie attrezzate e dotate di wifi, spazi per incontrare clienti, presentare progetti, organizzare meeting, piccoli uffici, servizio reception e segreteria, spazio lettura, area pranzo con zona relax e un dehor all’aperto con giardino, in una delle ville storiche di Cinisello Balsamo.

Per partecipare alla call occorre avere un’età compresa tra i 18 e i 35 anni, possedere un’idea da sviluppare, dimostrare una forte motivazione, contribuire allo sviluppo del coworking con idee, eventi, corsi o workshop.

C’è tempo fino al 31 marzo 2017 per aderire. Il bando è pubblicato su pagine giovani del Sito del Comune di Cinisello Balsamo. L’iniziativa è co-finanziata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale.