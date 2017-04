19 giovani coworker hanno trovato "casa" da Cofò, lo spazio di condivisione in Villa Forno

Sono 19 i giovani coworker che da oggi hanno trovato casa a Cofò, lo spazio per lavorare in condivisione o avviare imprese inaugurato lo scorso 18 marzo nella storica Villa di Breme Forno di Cinisello Balsamo.

Selezionati tra diverse candidature che hanno risposto alla “Call for Cofò”, fino al 31 luglio potranno occupare gratuitamente gli spazi a loro dedicati in Villa Forno e dare avvio alla loro attività.

Si tratta di 5 startup e 6 liberi professionisti che hanno dimostrato di avere le idee progettuali più interessanti e innovative, credibilità dal punto di vista dell’organizzazione e della fattibilità del progetto.

Le realtà che entreranno a Cofò spaziano dal light all'interior design, dalla telemedicina alla rigenerazione urbana, dalla moda all'educazione, fino alla comunicazione.

L'età media dei coworker è circa 25 anni, presenti anche due giovani mamme.

Lo spazio di 270 metri quadri dedicato al co-lavoro metterà a loro disposizione non solo scrivanie attrezzate e dotate di connessione wi-fi, ma anche aree comuni come quella per il pranzo o per i momenti di relax e un dehors all’aperto in giardino.

In questi mesi, oltre alla presenza dei coworker, Cofò vivrà di molti eventi, tra cui aperitivi e colazioni tematiche in cui si parlerà di futuro e di case study di successo, con ospiti di rilievo nazionale e internazionale.

Obiettivo di questa prima fase è quello di favorire la conoscenza delle opportunità che offre lo spazio in modo partecipato, coinvolgendo i giovani e la cittadinanza.

L’iniziativa, nata dalla collaborazione del Comune di Cinisello Balsamo con l’Università degli Studi di Milano Bicocca e altre cinque realtà del territorio (MARSE, Il Torpedone, Acli Service Cooperativa, ACLI Lombardia e Codici), ha ottenuto un finanziamento di oltre 100.000 euro a seguito della partecipazione al bando lanciato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale.