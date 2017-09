Pregiudicato ruba una bicicletta legata a un palo, carabinieri lo fermano prima della fuga

Aveva in mano un tronchese e stava cercando di forzare il catenaccio di una bicicletta. È stato sorpreso dai carabinieri e arrestato con l'accusa di furto aggravato. È successo nella tarda mattinata di mercoledì 13 settembre in via Stalingrado a Cinisello Balsamo (quartiere Crocetta).

Il ladro — un cittadino marocchino di 31 anni, pregiudicato e irregolare sul territorio italiano — è stato fermato da una gazzella del nucleo operativo radiomobile che lo hanno notato durante un servizio di pattugliamento. I militari lo hanno fermato poco prima che riuscisse a scappare in sella alla bicicletta, una mountainbike che era stata legata a un palo pubblicitario.

Accompagnato in caserma è stto dichiarato in stato di arressto, nella mattinata di giovedì è stato accompagnato in tribunale per la convalida del fermo.