La prima "Cena in Bianco" di Cinisello Balsamo si terrà sabato 29 giugno alle ore 20

La prima "Cena in Bianco" di Cinisello Balsamo sarà di sabato 29 giugno alle ore 20. Da venerdì mattina (31 maggio) saranno aperte le iscrizioni e avvicinandoci alla data sarà svelata anche la location che l'organizzazione dice essere da sogno ed esclusiva.

La "Cena in Bianco" vuole essere una sorta di grande festa sotto le stelle che permette di cenare tutti insieme in un angolo suggestivo della città che, per una sera, si trasforma in una grande “sala da pranzo” a cielo aperto all'insegna del total white.

Un appuntamento di grande coinvolgimento totalmente gratuito e aperto per tutti, già sperimentato in molte altre realtà che arriva ora anche a Cinisello Balsamo.

L'assessore alla cultura Daniela Maggi e il vice sindaco Giuseppe Berlino spiegano: «Sarà la cena più cool alla quale parteciperemo questa estate. Abbiamo voluto portare questo format esclusivo a Cinisello Balsamo».

Proseguono i due: «La “Cena in bianco” è un'occasione per vivere la città in maniera insolita. La gente si sentirà parte di una favola romantica e l’intento sarà anche quello di valorizzare luoghi importanti della nostra città immortalando l’evento in una speciale cartolina».

E ancora: «Il bianco è un colore elegante, semplice, apartitico e di grande impatto fotografico. È un evento aperto a tutti, della gente e per la gente dove si potrà partecipare da soli o in compagnia, adulti e bambini. Ci immaginiamo un'immensa tavolata all'insegna della condivisione e della convivialità».

Presto dunque in qualche luogo della città si cenerà tutti insieme per vivere l’emozione di una sera all’insegna delle cinque E: etica, estetica, ecologia, educazione ed eleganza. Ci si può tenere aggiornati sulla pagina Facebook dedicata all'evento.