Spazio commerciale diventa casa abusiva, Ghilardi: «Ripristinata la legalità in via Grandi»

E' stata un'importante operazione di allontanamento, con conseguente ordinanza di ripristino dello stato di fatto e denuncia per attività irregolare, quella che si è svolta durante l'intera giornata di giovedì 10 ottobre in una palazzina di via Grandi, nel quartiere Crocetta, che ha visto coinvolti gli agenti della polizia locale di Cinisello Balsamo insieme agli uomini del commissariato della polizia di stato.

Il piano terra della palazzina, con destinazione commerciale, da mesi era stato trasformato in alloggio irregolare, privo di finestre e di adeguate condizioni igienico-sanitarie, e dato in affitto.

L'operazione, che nasce grazie alla segnalazione dei residenti che da alcuni mesi avevano notato le persone entrare e uscire dall'edificio, è stata effettuata in stretta collaborazione dalle forze dell'ordine dopo diversi controlli mirati.

In particolare sono stati identificati 7 stranieri, di cui 4 irregolari che sono stati denunciati e inviati all'ufficio immigrazione per l'espulsione. Presenti anche minori che sono stati affidati ai familiari.

A gestire gli alloggi 2 persone di nazionalità egiziana che sono stati denunciati per gestione irregolare dell'immobile.

Il sindaco Giacomo Ghilardi spiega: «L'operazione interforze è frutto di un attento lavoro di controllo e appostamento da parte dei nostri uomini della polizia locale».

Prosegue il primo cittadino: «A pochi mesi dall'intervento presso l'edificio dell'ex Litoplast in via Matteotti, la nostra battaglia contro l'illegalità e l'abusivismo per restituire più sicurezza ai cittadini continua senza sosta».

Infine termina: «Tutto questo anche grazie alla collaborazione dei cittadini che fanno da sentinelle. Ringrazio come sempre le forze dell'ordine per l'impegno e la collaborazione. Nei prossimi giorni seguiranno controlli per garantire l'efficacia dell'intervento».