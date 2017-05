Ubriaco e con cocaina a Sant'Eusebio inseguito di notte dai carabinieri fino a Muggiò

Un giovane ragazzo di 21 anni, nullafacente e residente a Muggiò, è stato trovato in possesso di cocaina dopo un lungo inseguimento notturno a opera dei carabinieri di Cinisello Balsamo.

L'episodio è avvenuto una delle scorse notti, intorno alle 2 del mattino, in via Da Giussano a Cinisello Balsamo.

I carabinieri lo avevano fermato a bordo del suo scooter per un controllo, ma il giovane ha tentato la fuga che da Cinisello è terminata a Muggiò, città in cui è residente.

La perquisizione ha portato alla scoperta di una dose di cocaina che, secondo i militari, sarebbe stata acquistata proprio a Cinisello Balsamo, nel quartiere Sant'Eusebio, noto come storica zona di spaccio.

Il giovane, dopo i controlli di rito, è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza per tasso alcolemico doppio rispetto al consentito dalla legge e segnalato alla prefettura per possesso di cocaina. I carabinieri hanno provveduto al sequestro dello scooter.