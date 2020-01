Guida a 'zigzag' con altre sei persone in auto: denunciato per guida in stato di ebbrezza

L'auto stavo viaggiando a zigzag quando gli agenti l'hanno fermata per un controllo. A bordo del veicolo, omologato per cinque, c'erano sette persone, tra cui il conducente, che era 'brillo'. È accaduto nella prima serata di domenica 26 gennaio in via Monfalcone a Cinisello Balsamo, dove la polizia locale ha denunciato l'uomo per guida in stato di ebbrezza.

A finire nei guai un uomo di circa 35 anni, che stava viaggiando in auto con altre sei persone, tutte italiane come lui. Sottoposto all'alcotest, il conducente del veicolo è risultato positivo: il suo tasso alcolemico era di 1.2 g/l.

L'auto dell'uomo è stata fermata nell'ambito dei controlli della locale con 'targa system'. Dopo aver denunciato il guidatore, gli agenti gli hanno ritirano la patente e sottoposto la macchina a fermo.