Ruffa: «Derattizzazioni ogni 10 giorni, le buche create come tane in Crocetta saranno chiuse»

Arriva la risposta dell'amministrazione comunale alla denuncia fatta da alcuni residenti del quartiere Crocetta e portata alla ribalta dal consigliere comunale della Lega Nord Giacomo Ghilardi, riguardante «un'invasione di topi» nel rione, un problema annoso nella zona.

A parlarne, interpellato dal quotidiano il Giorno, è l'assessore all'ecologia Ivano Ruffa: ««Il problema esiste realmente ed è conosciuto all'amministrazione da tempo. Da circa due mesi stiamo facendo una derattizzazione specifica ogni 10 giorni in quell'area».

Dagli uffici comunali spiegano che «la presenza di topi è dovuta in gran parte alla situazione di igiene precaria che si verifica in corrispondenza dell'isola ecologica del condominio di viale Romagna 29 dove vengono scaricati ogni genere di rifiuti».

E a nulla è servito l'intervento di derattizzazione continuo, continua Ruffa: «Siamo già intervenuti diverse volte con derattizzazioni straordinarie che però non hanno risolto il problema e da maggio stiamo facendo una derattizzazione specifica ogni 10 giorni in quell'area».

E ancora: «Venerdì scorso Nord Milano Ambiente è intervenuta per l'ennesima volta con la lancia e il disinfettante per pulire i marciapiedi di viale Romagna e in particolare quel punto».

Chiude Ruffa: «Io stesso sono stato sul posto con il tecnico della ditta incaricata inserendo il veleno per topi in tutte le buche scavate dai topi stessi. Interverremo a breve anche con i tecnici dell'area "lavori pubblici" richiudendo tutte le buche create come tane dai topi attorno ai pozzetti delle fogne e degli impianti sottterranei».