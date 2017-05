Topo nelle cucine dell'asilo nido La Nave di via Vinci, piano di 10 giorni di derattizzazione

E' ancora allarme topi nelle scuole di Cinisello Balsamo dopo quello che poi si è rivelato un falso allarme per "colpa" di un riccio. Nella mattinata di venerdì 12 maggio però un topo è stato realmente avvistato nella cucina dell'asilo nido la Nave di via da Vinci.

La cuoca si è immediatamente adoperata per isolare l'indesiderato ospite e la stanza è stata poi chiusa in attesa dell'intervento degli operatori, che sono giunti a scuola in tempi rapidi per effettuare la derattizzazione.

L'ufficio ecologia del Comune ha inoltre disposto un intervento specifico di derattizzazione nel giardino e tre ulteriori interventi a distanza di 10 giorni per le prossime settimane.

L'attività didattica non ha subìto alcun disturbo per gli studenti in erba, mentre il pranzo verrà garantito ai bimbi attraverso il trasportato della Cir, società che ha in gestione i pasti nelle scuole cittadine fino alla risoluzione dell'intervento.

I genitori sono stati subito informati della situazione e verranno tenuti aggiornati su tutti i prossimi sviluppi.