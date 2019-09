Cinisello Balsamo Cinisello Balsamo / Via XXV Aprile

Ghilardi e Seggio a Mazzarino per il Santo Patrono e per rilanciare il gemellaggio

Weekend siciliano per il sindaco Ghilardi e per il presidente del consiglio comunale Seggio che sabato 14 settembre sono volati a Mazzarino per celebrare e rilanciare il gemellaggio (datato 1971) tra la cittadina isolana in provincia di Caltanissetta e Cinisello Balsamo