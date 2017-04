M5S: «Il Comune non controlla il contratto milionario con la Nord Milano Ambiente Spa»

«Il Comune di Cinisello Balsamo non controlla il contratto milionario con la società Nord Milano Ambiente Spa». Questa è la denuncia da parte del MoVimento 5 Stelle locale che ha presentato una diffida ad adempiere al sindaco Siria Trezzi, al segretario comunale e al vice sindaco e assessore Luca Ghezzi.

A farsi carico della diffida sono stati i consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle Luigi Andrea Vavassori e Giancarlo Dalla Costa che hanno portato alla conoscenza dei fatti anche il prefetto e il revisori dei conti.

Spiegano i pentastellati: «E' accaduto che il Comune nel 2015 ha stipulato un contratto di nove anni e per il valore di circa 9 milioni all’anno, con la società Nord Milano Ambiente SpA per gestire i servizi di igiene urbana in città».

Proseguono i grillini: «All’articolo 3 è previsto che il Comune nomini un comitato di controllo composto da almeno tre persone con competenze tecniche, amministrative, giuridiche e tributarie al fine di rendere efficace il controllo delle attività rese dalla società al Comune».

Da qui la scoperta: «Questo comitato di controllo a oggi non risulta essere stato istituito e, di conseguenza, si configura l’ipotesi di omissioni di atti d’ufficio».

I consiglieri Vavassori e Dalla Costa hanno dato all’amministrazione comunale 20 giorni di tempo per riferire sui fatti alla competente commissione consiliare.