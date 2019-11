Un ragazzo d'oro al Pertini, il disco che Vegas Jones ha donato a Cinisello ha trovato casa

L'area musica del Pertini si arricchisce di un “pezzo” speciale: il disco d'oro di Vegas Jones, assegnato al rapper grazie all'album Bellaria e donato alla città in occasione di un concerto tenuto al Fabrique di Milano.

Nella mattinata del 30 ottobre l'opera discografica è stata collocata al primo piano del centro culturale Il Pertini.

L'artista qualche mese fa ha voluto donare il prestigioso riconoscimento alla città in cui è cresciuto e dove ha mosso i primi passi sulla scena musicale.

Il sindaco Giacomo Ghilardi e l'assessore alla cultura Daniela Maggi hanno commentato così: “Cinisello Balsamo è orgogliosa del suo rapper. Abbiamo voluto collocare questo prezioso dono in un luogo pubblico come Il Pertini, luogo per eccellenza della cultura, frequentato da moltissimi giovani, come esempio di successo raggiunto con determinazione da un giovane appassionato per la sua città che è diventata una star internazionale».

Un nuovo ospite per il Pertini che non potrà essere preso in prestito come tutti i documenti che albergano in biblioteca, ma potrà sicuramente rappresentare una motivazione e una spinta, in particolar modo per i più giovani, a credere nei propri progetti e a non abbattersi davanti alle difficoltà

Ghilardi termina: «Ora presso l'area musica del Pertini potrete vedere il disco d'oro di Vegas Jones donato alla cittadinanza. Un grandissimo e graditissimo dono da parte di un cinisellese doc. Buona fortuna Matteo!».