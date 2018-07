Lotta alle zanzare, disinfestazione negli edifici comunali e nel parco di Villa Ghirlanda

L’arrivo della bella stagione e soprattutto del caldo è sempre accompagnato dalla presenza delle zanzare. Per evitare il proliferarsi di questi fastidiosi insetti, l'ufficio tecnico del comune di Cinisello Balsamo interviene ogni anno con trattamenti.

Dopo l'ultimo intervento già attuato nel fine settimana presso i nidi comunali e nelle scuole sedi dei centri ricreativi estivi, dalle ore 5.30 di mercoledì 18 luglio, riprende l'azione di disinfestazione contro le zanzare negli edifici comunali e nel parco di Villa Ghirlanda Silva.

In particolare, gli operatori preposti interverranno tramite l'utilizzo di un camioncino e della lancia, che permette una disinfestazione più mirata, nelle aree verdi, aiuole e siepi che circondano il municipio di piazza Confalonieri, le sedi di vicolo del Gallo, via XXV Aprile e via Giordano, il Palazzetto dello Sport e infine la sede della polizia locale.

Si aggiungono i centri di aggregazione anziani e il centri diurno disabili di via Guardi. Per quanto riguarda Villa Ghirlanda Silva, il parco sarà chiuso al pubblico sino alle ore 11. Si tratta di una decisione presa solamente per precauzione in quanto le sostanze utilizzate non sono nocive e quindi non vi sono controindicazioni per i cittadini.

L’intervento è stato programmato al fine di garantire una più piacevole permanenza nel parco ai visitatori, anche per chi frequenta il cinema e il ballo.

Gli interventi proseguiranno nelle prossime settimane anche nelle residenze comunali, nelle aree mercatali e nei cimiteri.

A settembre la disinfestazione verrà effettuata anche nelle altre sedi scolastiche.

Sempre per combattere la proliferazione dei fastidiosi insetti, il sindaco Giacomo Ghilardi ha firmato nella giornata di lunedì 16 luglio un'ordinanza destinata a privati cittadini, amministratori condominiali e società che gestiscono aree verdi.

Nell'atto si ordinano alcuni provvedimenti efficaci per evitare ristagni d'acqua e mantenere le aree libera da sterpaglie. A breve verrà avviato l'iter per la nuova gara d'appalto biennale per la disinfestazione non solo dalle zanzare, ma anche da altri insetti e roditori.