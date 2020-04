Il Comune distribuisce mascherine ai cittadini gratuitamente grazie all'aiuto dei negozi

Inizierà da giovedì 9 aprile la distribuzione gratuita di mascherine protettive da parte del Comune di Cinisello Balsamo, attraverso la rete cittadina dei commercianti di vicinato, aperti per decreto della presidenza del consiglio, che si renderanno disponibili.

Questo per andare incontro ai cittadini a fronte dell’obbligo di uso delle mascherine disposto sabato da Regione Lombardia.

Per evitare code o rischi di assembramento non ci sarà un solo punto di distribuzione, le mascherine saranno consegnate dall'amministrazione comunale ai commercianti tra oggi e domani, in particolare i negozi di alimentari, le edicole e i tabaccai come da linee guida della Regione Lombardia, i quali poi le metteranno a disposizione gratuitamente dei cittadini che si recheranno a fare la spesa normalmente.

I negozianti ne consegneranno al massimo due a persona. I cittadini dovranno tenere presenti tre aspetti importanti: non si dovrà uscire appositamente per andare a prendere le mascherine, ma si recuperano quando si va a fare la spesa.

Le mascherine servono principalmente per coloro che ne sono sprovvisti, occorre dunque usare il buon senso e non farne incetta per non sottrarle a chi ne ha bisogno.

Il fatto che le mascherine siano obbligatorie non significa che si possa uscire tranquillamente: restiamo in casa e usciamo solo se strettamente necessario.

Le mascherine disponibili sono 25.000, messe a disposizione da Regione Lombardia. Per quanto riguarda le persone anziane sole, la forte raccomandazione del Comune è che rimangano in casa: le mascherine verranno loro consegnate a domicilio se si avvarranno del servizio di consegna della spesa chiamando il servizio di prossimità “A un passo da te”, promosso dal Comune di Cinisello Balsamo in collaborazione con la Croce Rossa e la protezione civile, al numero 0247751211.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nelle prossime ore sul sito del Comune verrà pubblicato l'elenco dei commercianti che hanno aderito all'iniziativa.