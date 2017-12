Botti di capodanno: no a ordinanza, la polizia urbana ne ha già stabilito le limitazioni

Botti e petardi sono per tradizione uno dei modi più antichi per dire addio al vecchio anno e salutare quello nuovo, tuttavia, possono rappresentare un serio pericolo per le persone ma anche per i nostri amici animali, oltre che essere fonte di inquinamento ambientale in questi giorni di smog alle stelle.

L'amministrazione comunale, da qualche anno, non ha previsto specifica ordinanza di divieto poiché il regolamento di polizia urbana già ne definisce alcune limitazioni.

A confermare il corretto operato è arrivata una nota della Prefettura di Milano che precisa che la materia di artifici esplosivi è già disciplinata dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, con una dettagliata regolamentazione delle attività di produzione, di deposito e vendita ed uso di articoli pirotecnici, sia dalla normativa europea, con un insieme di disposizioni di per sé idonee ad assicurare le esigenze di tutela di ordine pubblico e pubblica sicurezza.

Le ordinanze, dunque, non risultano lo strumento idoneo per diversi motivi. In primis perché non ricorrono i presupposti della contingibilità e dell'urgenza visto che le festività possono considerarsi tutt'altro che eccezionali ed imprevedibili. Inoltre al rischio si può far fronte con rimedi ordinari.

In particolare, nel Regolamento di Polizia urbana si vieta di mettere a repentaglio l’incolumità delle persone e di effettuare accensioni pericolose con energia elettrica o fuochi esplodendo petardi in luoghi pubblici o privati non adibiti allo scopo o non autorizzati.

Chiunque viola le disposizioni è soggetto a sanzioni, nello specifico per l’esplosione di botti la sanzione amministrativa prevista è pari a 160 euro.

Il sindaco Siria Trezzi aggiunge: «Faccio appello al buon senso dei cittadini chiedendo di rinunciare agli esplosivi pericolosi per evitare rischi e di limitare l'acquisto a prodotti a basso impatto sonoro o a effetto esclusivamente illuminante, usandoli in modo consapevole, lontano dalle abitazioni e mai in mano ai bambini, proprio per evitare pericoli e festeggiare il nuovo anno in serenità».

Si ricorda, infatti, che sono ammessi solo i fuochi d’artificio in vendita nei negozi autorizzati e solo se fatti esplodere in sicurezza. Già da qualche giorno la polizia locale sta effettuando controlli negli esercizi commerciali adibiti alla vendita di botti per verificarne l'autorizzazione e sono già state comminate multe ad alcuni cittadini.