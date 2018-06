Trezzi firma un'ordinanza che vieta la vendita di alcolici per due minimarket di via Libertà

Dopo l'ordinanza di chiusura nelle ore serali e notturne del self-service di piazza Costa per contrastare il fenomeno dell'abuso di alcool, ora è la volta di due locali presenti in via Libertà: Minimarket, sotto i portici al civico 78, e Mondo Minimarket al civico 107