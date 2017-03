Finì sotto un tram a Cinisello Balsamo: morta Donatella Testoni, aveva quarantaquattro anni

È morta nella giornata di giovedì 9 marzo Donatella Testoni, la donna rimasta gravemente ferita martedì in un incidente con un tram in via Gorki a Cinisello Balsamo. La 44enne era stata ricoverata in condizioni disperate nel reparto di Neurorianimazione dell'ospedale Niguarda di Milano.

I medici l'avevano operata per cercare di ridurre il trauma cranico, purtroppo non è servito a nulla: giovedì mattina è stata decretata la morte cerebrale e i parenti hanno autorizzato l'espianto delle cornee.

Non è ancora chiara la dinamica dello scontro, sul caso stanno indagando gli agenti della polizia locale di Cinisello Balsamo che sono intervenuti per i rilievi. Secondo una prima ricostruzione sembra che la 44enne abbia perso il controllo dello scooter scontrandosi con il tram.