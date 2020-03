Il sindaco dona cellulari e mascherine al Bassini per i pazienti in isolamento

Anche l'amministrazione comunale di Cinisello Balsamo risponde all'appello lanciato dai medici dell'ospedale Bassini che necessita di tablet e cellulari per consentire ai pazienti in isolamento di comunicare e vedere a distanza i loro familiari.

Una gara di solidarietà che ha visto impegnati privati, aziende, associazioni.

Nei giorni scorsi si è tenuta la consegna da parte del sindaco Giacomo Ghilardi di sei smartphone direttamente nelle mani del direttore generale dell'Asst Nord Milano Elisabetta Fabbrini.

Ai cellulari ha aggiunto anche un centinaio di mascherine FFP3.

Il sindaco Giacomo Ghilardi ha spiegato: «Ci è rimasto davvero poco in Comune come scorte, ma sapendo delle condizioni in cui stanno lavorando infermieri, medici e personale ospedaliero, non possiamo dimenticarci che in questo momento loro sono la priorità».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Poi termina: «Sono davvero grato per il lavoro straordinario che stanno facendo con tanta dedizione e impegno, sacrificando tutto il tempo a loro disposizione».