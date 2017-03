Dall'amministrazione comunale alle scuole, 44 personal computer donati a titolo gratuito

44 PC a disposizione degli istituti scolastici di Cinisello Balsamo. E’ il dono che l'amministrazione comunale ha fatto nelle scorse settimane ai piccoli studenti di Cinisello Balsamo.

Il settore innovazione e tecnologia ha attivato, in collaborazione con il servizio scuola, un progetto con le istituzioni scolastiche cittadine dell'obbligo per dotare queste ultime di personal computer, muniti di video, da utilizzare nelle aule di informatica e nei laboratori attrezzati.

Sono stati messi a disposizione delle scuole una serie di pc perfettamente funzionanti e con buoni standard di prestazione, ma che non risultano più funzionali ai software gestionali utilizzati dall'ente e che, per questa ragione, sono stati sostituiti con apparecchi più evoluti e potenti.

Gli istituti scolastici coinvolti nel progetto sono Balilla Paganelli, Buscaglia e Zandonai a cui si aggiunge il CPIA 2 Nord Milano, che hanno ricevuto gli apparecchi sulla base delle richieste da loro effettuate.

Così Letizia Villa, assessore alle politiche educative, assieme ad Andrea Catania, assessore alla cultura: «Quella messa in campo dall'amministrazione è una pratica virtuosa: i pc dismessi a causa del processo di aggiornamento del sistema informatico comunale non vengono buttati ma, appositamente resettati e aggiornati, sono messi a disposizione delle scuole, in modo da ampliare la disponibilità rivolta agli studenti della nostra città».

Si tratta, in particolare, della donazione, a titolo gratuito, di 44 pc HP DC7700 e 46 display Acer 15” corredati di rispettive tastiere, mouse e cavi di alimentazione.