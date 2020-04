Le consigliere leghiste Raho e Bognanni realizzano 1500 mascherine per la città

1500 mascherine in cotone lavabili donate alla cittadinanza da un'iniziativa delle consigliere comunali della Lega Maria Concetta Raho e Silvana Bognanni.

Proprio Raho spiega l'iniziativa: «Dal 24 marzo io e la consigliera Bognanni abbiamo dato inizio a un'iniziativa per fare realizzare delle mascherine lavabili in cotone al 100%. Le mascherine realizzate sono circa 1500 di cui 700 sono in lavorazione, ma cià che ci rende ancora piu orgogliose è il fatto di avere attinto alle nostre finanze personali, al nostro tempo, alla nostra buona volontà e soprattutto ad aver voluto tendere la nostra mano verso il prossimo».

Prosegue la consigliera del Carroccio: «Realizzare questo progetto è stato abbastanza difficile visto il periodo in cui ci troviamo, reperire il materiale necessario è stato alquanto difficoltoso a causa delle chiusure delle aziende, abbiamo quindi dovuto procedere a ordini on-line con tempi di attesa abbastanza lunghi. Nonostante questo siamo riuscite a cucire circa 1500 mascherine che sono state sottoposte a sanificazione e a conseguente confezionamento dalle sottoscritte».

Le prime mascherine, esattamente 150, sono state consegnate alla RSA Martinelli «dopodiché, utilizzando il passaparola, siamo riuscite a farle consegnare a conoscenti, amici, condomini, e quartieri: Robecco, Crocetta, Sant'Eusebio, ma auspichiamo di poter estendere questa distribuzione anche nel resto di Cinisello Balsamo».

Raho poi si toglie un sassolino dalla scarpa: «Abbiamo deciso di divulgare questa nostra iniziativa solo dopo aver letto quanto scritto dal Partito Democratico di Cinisello Balsamo che ha comunicato di avere donato 500 mascherine il tutto grazie alle donazioni degli iscritti. Bene noi abbiamo fatto da sole, con le nostre forze e con i nostri mezzi, ma, soprattutto ci preme sottolineare che, noi abbiamo iniziato il 24 marzo quindi circa un mese fa».

La consigliera leghista continua: «Aggiungiamo che, qualunque azione benefica, se fatta con il cuore e soprattutto per un senso di solidarietà verso coloro che sono in difficoltà, è sempre cosa buona e giusta, l'importante è tendere una mano senza aspettarsi nulla in cambio».

Infine termina: «Queste mascherine andranno ai bisognosi a coloro che sono in difficoltà, siamo consapevoli che sul territorio sono attive molte azioni solidali, ma questa piccola goccia, andrà ad unirsi nell'oceano della solidarietà e sia io che Silvan siamo orgogliose di aver messo in campo cuore, tempo, buona volontà e mezzi! E' stato un piacere, andrà tutto bene».