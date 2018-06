Cinisello Balsamo Cinisello Balsamo / Via Gianlorenzo Bernini

Doppio incendio notturno in città, la matrice è dolosa, prendono fuoco auto e moto

Doppio incendio, di entità molto probabilmente dolosa a Cinisello Balsamo nella passata notte. Il primo rogo è accaduto lungo via Bernini, il secondo in via Leon Battista Alberti. Entrambi i roghi sono stati spenti da Protezione Civile e vigili del fuoco