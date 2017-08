L'1/9 al parco Ariosto GayminOut e Auser fanno festa unendo drag queen, anziani e balli

Un evento quantomeno insolito e che potrebbe apparire addirittura bizzarro è in programma venerdì 1 settembre presso il parco Ariosto in via Ludovico Ariosto 45 a Cinisello Balsamo.

Le associazioni "GayminOut" Milano Nord Community LGBT (Lesbiche, Gay, Bisessuali, Transessuali) nata nel 2016 e Auser (associazione di volontariato e promozione sociale nata nel 1989) organizzano assieme il "Drag Queen Show" unendo anziani, balli e drag queen appunto.

L'ingresso è libero e il programma ha inizio dalle ore 18 con Davidino dj; a seguire (dalle 20) si terrà un'esibizione di samba zumba con Fabiana Mendez mentre alle ore 21 "Drag Queen Show" presenta Nanà.

Naturalmente a corollario del tutto ci sarà il cocktail bar e cibo per tutta la serata.

Ricordiamo che "GayMinOut" è la prima associazione LGBT del Nord Milano nata nel 2016, impegnata a organizzare e promuovere conferenze, eventi e attività a tema LGBT sul territorio della provincia di Milano. Auser invece è un'associazione di volontariato e promozione sociale costituita nel 1989, per la quale la persona è protagonista e risorsa per sé e per gli altri in tutte le età. La proposta associativa è rivolta in particolare agli anziani, ma è aperta alle relazioni di dialogo tra generazioni, nazionalità e culture diverse.