Trezzi rivendica i 26 progetti che stanno per partire nei prossimi mesi e anni a Cinisello

L'ex sindaco di Cinisello Balsamo, ora consigliere comunale di opposizione del Partito Democratico, Siria Trezzi ha stilato un elenco di progetti che la sua ex giunta ha avviato nella passata consiliatura con lo scopo di vigilare sulla futura realizzazione degli stessi, nonostante ora il governo cittadino sia passato al centrodestra.

Trezzi ha individuato 26 progetti, li ha pubblicati sul proprio sito internet personale e li ha divisi in due categorie. Da una parte l'elenco dei lavori in via di realizzazione e già finanziati (chiaro qui l'intento di rivendicare quanto predisposto durante il suo governo per il futuro di Cinisello Balsamo). Dall'altra i progetti collegati al PII Bettola-Auchan (opere che verranno realizzate in concomitanza con "la grande opera" dell'hub intermodale).

Così l'ex prima cittadina: «Dal 2013 al 2018, insieme alla giunta di cui sono stata sindaco, abbiamo messo in campo numerosi progetti e interventi strategici per la nostra città, di cui molti finanziati e in via di realizzazione».

Prosegue Trezzi: «Il nostro impegno, anche all’opposizione, sarà quello di mantenere alta l’attenzione sull’avanzamento di questi progetti strategici per il futuro di Cinisello Balsamo, denunciando ogni scelta che dovesse minarne il successo e l’effettiva messa in opera».

Qui di sotto le opere in via di realizzazione e finanziate:

Ripresa potature alberature a ottobre per circa 400 mila€ (in atto) +160 mila € per le manutenzioni del verde e le potature nelle scuole (già in esecuzione da giugno). Realizzazione piste ciclabili via Monte Ortigara (gara aggiudicata) sono 650 mila € circa per la ciclabile che va da Togliatti (scuola Parini) fino al parco Canada, passando per Il Pertini e via Meani. Nuovo impianto luci centro Scirea (gara aggiudicata). Rifacimento campo di basket giardini Villa Rachele (in gara). Nuovo centro anziani via L.da Vinci (finanziato) è pronto il progetto esecutivo per andare in giunta. Sistemazione scuola Monte Ortigara in seguito ad all’allagamento (gara aggiudicata) i lavori devono essere eseguiti a luglio/agosto. Rifacimento giardino scuola Costa (finanziato). Sistemazione chalet svizzero villa ghirlanda (finanziato). Lavori di manutenzione e e restauro Villa Ghirlanda (in corso) e rifinanziato con approvazione avvenuta in giunta (imprevisti e necessità di ulteriori lavori alla torre). Project financing via delle Rose (pronto per la in gara). Avvio project financing per 100% punti luce led per 3 milioni di € (in gara). Riqualificazione cascina Cornaggia (3.518.120,00 euro, finanziamento bando periferie, tempistica per la realizzazione dell’intervento è fissata in 18 mesi per i lavori, oltre al collaudo). Passerella sul viale Fulvio Testi (in gara – circa 1.900.000 di cui 1.750.00 finanziamento bando periferie). Ampliamento scuola Bauer (gara aggiudicata – finanziamento bando periferie, 330.000 euro). Piantumazione viale Fulvio testi con essenze che mitigano inquinamento (ottobre). Piste ciclabili in Crocetta fino a Bettola e Caldara (queste piste sono state finanziate con il Bando Periferie e in parte con il PII Bettola). Risorse per azioni sociali nelle case pubbliche (250 mila€). Corridoio ecologico Boffi (finanziamento regionale di circa 1.000.000 sulla voce accordi di competitività). Nuovo parcheggio e accessi carrabili in Via Valtellina nell’intervento di insediamento del nuovo Mac Donald.

Qui sotto invece i progetti collegati alla realizzazione del PII Bettola-Auchan: