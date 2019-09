Le strade di Cinisello come un "cimitero di lamiere", ben 70 auto abbandonate nel 2019

Dalla polizia locale giunge un dato allarmante relativo alla quantità di auto abbandonate lungo le strade di Cinisello Balsamo, che impegna gli agenti in una task-force che svolge un'attività di controlli senza sosta.

Ben settanta vetture sono state rimosse nel 2019: stiamo parlando sia di auto funzionanti poi riscontrate come rubate, ma anche di vetture inutilizzate e abbandonate lungo le carreggiate e nei parcheggi, senza assicurazione o bollo.

Le strade di Cinisello Balsamo si stanno trasformando quindi in un "cimitero di lamiere" parcheggiate in attesa di essere rimosse, tramite un lungo iter, dalla polizia locale (per procedere alla vera e propria rottamazione del mezzo, tra una verifica e l'altra passano più o meno circa sette mesi).

