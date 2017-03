Energiadi 2017: la pedalata dell'energia alla scuola Lincoln con sindaco e assessori

Sindaco e assessori pronti a pedalare per le "Energiadi", il social energy game dedicato all'energia a cui parteciperà la scuola primaria Lincoln, dell'istituto scolastico comprensivo Balilla Paganelli.

La maratona, in particolare, si svolgerà all'interno della scuola da venerdì 10 a domenica 12 marzo 2017 in contemporanea con un interessante programma ricco di appuntamenti che coinvolgono diverse realtà locali.

A turno il sindaco, gli assessori e alcuni rappresentanti delle forze dell'ordine e del Consiglio comunale pedaleranno per far vincere alla scuola beni e servizi per la didattica.

Il programma delle due giornate prevede all’inizio un'attività formativa, si prosegue con un'attività educativa, per finire con la maratona di 52 ore. Quest'ultima verrà realizzata con l'ausilio di 8 Bike Energy System, speciali biciclette che consentono di produrre corrente elettrica pedalando, e di 1 postazione Handbike a uso manuale.

E’ una gara tra scuole lombarde, primarie e secondarie di primo grado, organizzata da A.p.s. Social ice, associazione che realizza attività di sensibilizzazione e promozione sociale attraverso l'uso di creatività e arte.

Tematica protagonista dell'evento, che il Comune ha patrocinato, è la corrente elettrica di cui tutti fanno uso, ma che pochi sanno davvero come viene prodotta e quale sia il suo corretto utilizzo.

Scopo del progetto è quindi quello di sensibilizzare e informare sull'argomento. La competizione si compone di tre fasi per ognuna delle quali è previsto un punteggio energetico, vince la scuola più “carica” di punti. Premi in palio per le prime 9 scuole classificate.