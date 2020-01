Successo per la "MotoBefana Benefica", solidarietà e sorrisi alla pediatria del Bassini

Nella giornata dell'Epifania di Cinisello Balsamo hanno avuto successo e risalto due eventi su tutti.

Il primo è stata la 1ª edizione della "MotoBefana Benefica" con moltissimi motociclisti che hanno portato caramelle e sorrisi nelle piazze cinisellesi e al reparto pediatria dell'ospedale Bassini (vedi foto nella gallery qui sotto).

Il secondo è stato l'ormai rituale passaggio dei ragazzi della Lega Giovani all'ospedale Bassini, sempre per portare qualche dono e sorriso nei reparti dedicati ai giovani ricoverati (qui sotto la foto di gruppo degli esponenti del Carroccio con i pacchi regalo).

Soddisfatto il vice sindaco Giuseppe Berlino, presente alla "MotoBefana": «Direi che come prima edizione di "MotoBefana Benefica" cittadina, è stata un successone. Grazie a tutti per la numerosa partecipazione, e in particolar modo all'associazione "Amici di Denise" e a BFCAssociation Motorcyclestorehouse. Appuntamento all'anno prossimo».

Il sindaco Giacomo Ghilardi ha commentato così la giornata dell'Epifania in città: «Una Epifania di sorrisi e solidarietà a Cinisello Balsamo. Al Centro Civico in Crocetta sono arrivati anche i Re Magi».

Gallery