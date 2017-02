La Civica di Musica apre le porte alla città, da febbraio a marzo si sperimenta l'autogestione

La Civica Scuola di Musica Salvatore Licitra di Cinisello Balsamo offre una nuova opportunità culturale e di incontro per i cittadini.

Dal 27 febbraio fino al 4 marzo, periodo in cui le lezioni tradizionalmente sono sospese, verrà sperimentata la formula dell’autogestione.

Gli alunni della scuola, veri protagonisti di questa nuova iniziativa, daranno vita a laboratori musicali autogestiti, ma a cui potranno partecipare anche musicisti esterni.

Spiega l'assessore alle politiche culturali Andrea Catania: «L'obiettivo che ci siamo posti è duplice: offrire agli studenti la possibilità di creare e studiare in autonomia fuori dagli standard di insegnamento e aprire le porte della Scuola alla città».

Una nuova sperimentazione per la Civica di Musica Salvatore Licitra che dimostra non solo la volontà di crescere ma anche interesse e apertura alla città.

Prosegue Catania: «Abbiamo sempre pensato che il trasferimento della Scuola in Villa Ghirlanda non fosse solo un cambio di sede, ma anche un nuovo modo di far vivere la Scuola in relazione alle altre istituzioni culturali cittadine e integrandosi con il resto della città».

Chiude l'assessore: «Questo progetto, il Tavolo della Musica, i corsi per i bambini 0-6 anni, le prossime iniziative per Piano City e per l'International Jazz Day sono tutte organizzate in quest'ottica».

Sabato 4 marzo la cittadinanza potrà assistere al saggio pubblico durante il quale gli studenti daranno una restituzione dei progetti musicali elaborati durante la settimana.

I lavori di maggiore interesse potranno anche essere inseriti nel programma della Giornata della Musica, programmata per giugno.

Una nuova sperimentazione per la Civica di Musica Salvatore Licitra che dimostra non solo la volontà di crescere, ma anche interesse e apertura alla città.