"Estate Anziani", le farmacie comunali in prima linea per le attività rivolte agli anziani

Come ogni anno le Farmacie Comunali di Cinisello Balsamo sono in prima linea nell’organizzazione delle attività organizzate sul territorio nel periodo estivo in favore degli anziani e delle fasce più deboli.

La solitudine degli anziani è una condizione molto diffusa che può trasformarsi in patologia o depressione, soprattutto in questo periodo.

È principalmente a loro che si rivolge l'iniziativa “Estate Anziani”, promossa dall'amministrazione comunale di Cinisello Balsamo e realizzata in collaborazione con le diverse realtà territoriali che svolgono abitualmente progetti/servizi di carattere sociale, socio-sanitario o aggregativo in favore delle persone anziane.

Il lavoro di coprogettazione svolto dal neocostituito “Tavolo Estate Anziani”, unitamente alle risorse economiche messe a disposizione da AMF e dal Comune di Cinisello Balsamo, ha permesso di mettere in programma numerose attività tra le quali il “Ballo Popolare” in Villa Ghirlanda realizzato nei pomeriggi delle domeniche dal 7 luglio al 11 settembre e il "Pranzo di Ferragosto" che si terrà come di consueto al Parco Ariosto.

Così Sebastiano Di Guardo, direttore generale di Azienda Multiservizi Farmacie: «Quando il caldo diventa torrido e la città si svuota per le ferie estive, i nostri anziani diventano ancora più vulnerabili e fragili. È questo il momento in cui le farmacie comunali sono chiamate a fare la loro parte in rete con tutte le altre realtà del territorio».

Di Guardo ricorda anche che «oltre a finanziare economicamente le consuete attività del "Ballo Popolare" e del "Pranzo di Ferragosto" quest’anno la nostra azienda ha anche realizzato una serie di incontri presso i centri anziani, parrocchie e centri diurni integrati sul tema “emergenza caldo” per informare sulle azioni necessarie a fronteggiare le alte temperature che caratterizzano questo periodo».

Termina il dg: «Per tutto il periodo estivo rimane inoltre attivo il servizio di consegna gratuita dei farmaci a domicilio».

Nel mese di settembre è inoltre previsto un incontro di follow-up tra tutti gli attori che hanno realizzato le attività previste per verificarne l’efficacia e definire eventuali miglioramenti per le future edizioni.