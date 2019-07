Asilo nido "Il Girasole" esternalizzato a Ipis, ora è ufficiale, è polemica in aula e fuori

Dopo mesi di polemiche politiche e cittadine, è arrivata l'ufficialità da parte del consiglio comunale: l'asilo nido "Il Girasole" è stato esternalizzato e passa a Ipis, il consorzio costituito dai Comuni di Cusano Milanino, Bresso, Cormano e naturalmente Cinisello Balsamo.

Il contratto di cui stiamo parlando avrà la durata di due anni e fa seguito a un processo iniziato nello scorso aprile (ma le polemiche si sono sollevate anche mesi prima, coinvolgendo personale scolastico, Rsu e politici dei diversi schieramenti cittadini) con il concorso per le educatrici promosso da Ipis, Da lì tutti i passaggi burocratici che hanno portato poi alla ratifica del tutto nel consiglio comunale di giovedì 25 luglio.

Le polemiche chiaramente non si spengono qui però. In consiglio comunale il sindaco Giacomo Ghilardi, in un lungo intervento (qui sotto nel video, ndr), ha spiegato i cambiamenti per i servizi all’infanzia con un messaggio chiaro e tondo: «Ancora una volta la maggioranza sbugiarda le menzogne del Pd».

Il PD, per bocca del segretario Ivano Ruffa, attacca: «Niente. Nei programmi dichiaravano di sostenere cultura ed educazione, ma nei fatti li scambiano con il turno notturno dei vigili che non dà nessuna garanzia rispetto alla sicurezza. La giunta continua a tagliare i servizi aumentando le tasse».

Il PD inoltre se la prende anche con il MoVimento 5 Stelle, apparso diviso nei suoi due esponenti all'interno del consiglio comunale, Maurizio Zinesi e Luigi Andrea Vavassori. Questo il comunicato del PD:



«Era in discussione l’esternalizzazione del nido "Il Girasole", più che discussione è stata solo una formalità perché la giunta ha portato in aula una decisione già preconfezionata in altre sedi e per la formale assunzione della quale decisivo è stato il voto del consigliere Malavolta, che si è espresso a favore della esternalizzazione dei nidi e contro le educatrici. Proprio lui che ha sempre difeso la scuola».

«In tutto il contesto emblematica è stata l’arroganza del sindaco. Mancanza assoluta di rispetto per il ruolo dei consiglieri di minoranza. Il sindaco esce volontariamente dall'aula dopo il suo intervento per non ascoltare le repliche».

«Il voto del m5s sulla questione nido si è diviso: Zinesi ha votato contro, Vavassori si è astenuto con la motivazione che, pur essendo lui capogruppo del M5s, il consigliere Zinesi non aveva trasmesso I documenti richiesti (vedi video qui sotto, ndr) che potessero metterlo in grado di capire se, nonostante l’esternalizzazione già decisa, la qualità del servizio sarebbe rimasta la stessa, nell’interesse dei bambini».

«Le domande nascono spontanee: cosa sta succedendo all’interno del M5S cinisellese? Quali sono i motivi che inducono i due portavoce che ci rappresentano in consiglio a far volare stracci e stelle fuori dalle porte del Comune? Arriveranno a una quadra realizzando che sono all’opposizione e non la stampella della giunta?».

