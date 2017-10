Cinisello Balsamo Cinisello Balsamo / Via Federico Confalonieri

Tre eventi sportivi in un giorno, Filippo Galli ospite al Pertini per una mostra sui successi del Milan

Sabato 14 ottobre, in un'unica giornata, si terranno tre eventi che vedranno lo sport come protagonista. Al centro dell'attenzione il calcio e il rugby con ospiti d'eccezione come Filippo Galli