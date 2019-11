Il 1 dicembre si abbatte l'ecomostro, il primo colpo di ruspa sarà del presidente Fontana

Domenica 1 dicembre inizia la demolizione dell'ecomostro di Cinisello Balsamo in via Gorky, l'ex auditorium (mai ultimato) che dopo 30 anni verrà abbattuto per fare spazio a un centro direzionale direttamente collegato all'ospedale Bassini.

L'abbattimento sarà un vero e proprio evento mediatico, con tanto di presenze illustri. In primis, a dare il "primo colpo di ruspa" sarà il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana.

Saranno però presenti l'assessore al welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera, il sindaco Giacomo Ghilardi che la farà da padrone di casa e il direttore generale ASST Nord Milano Elisabetta Fabbrini.

Nella nuova palazzina che verrà realizzata al posto dell'ecomostro si insedieranno gli uffici della direzione di ASST Nord Milano e gli uffici amministrativi che permetteranno anche di riqualificare l'area circostante con del verde.