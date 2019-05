A Cinisello arriva la 1ª "Cena in Bianco", sarà gratuita e autogestita, svelati i primi dettagli

Cinisello Balsamo si prepara a un evento molto glamour, una "Cena in Bianco" autogestita a ingresso gratuito in una location che promette di essere da sogno.

Ad annunciare l'evento è il vice sindaco Giuseppe Berlino, attivissimo in questi mesi sul fronte dell'organizzazione di nuovi eventi a Cinisello Balsamo per rendere la città più viva e vissuta dai propri cittadini (e, perché no, anche da visitatori che arrivano da fuori città): «Sarà un evento dal fascino unico in una location cittadina di gran pregio. Non si può mancare».

Gli organizzatori della "Cena in Bianco" sveleranno i dettagli a breve, ma intanto annunciano che l'obiettivo è «quello di cenare tutti insieme in compagnia in un luogo speciale della nostra città».

Di cosa si tratta? Quando sarà? Dove sarà? A breve verranno comunicate tutte le risposte.

Intanto si conoscono già alcuni dettagli: si dovrà vestire completamente di bianco e ognuno dovrà portarsi tutto l’occorrente: tavolo (rettangolare o quadrato per formare lunghe file), sedie, cibo, tovaglia in tessuto e stoviglie in ceramica, bicchieri e bottiglie in vetro, niente carta e niente plastica.

Si potrà pasteggiare con acqua, vino bianco, spumante o champagne, ma niente superalcolici. Una immensa tavola, fatta di tutte le tavole vicine e in fila, che celebra la tradizione italiana a tavola, nel rispetto di condivisione, convivialità e piacere di stare insieme.

Si apparecchia e imbandisce la propria tavola con amici, familiari, per vivere l’emozione di una cena tutti insieme sotto le stelle all'insegna delle cinque grandi "E": etica, estetica, ecologia, educazione ed eleganza.

Al termine della serata ognuno raccoglierà in un sacco la propria spazzatura e la porterà via, lasciando il luogo pulito.

Le iscrizioni apriranno giovedì 30 maggio dopo che l'organizzazione pubblicherà sull'apposita Facebook gli ulteriori dettagli.