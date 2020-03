Coronavirus, morto barista milanese di 34 anni: lascia un bimbo di 1 anno

Nelle scorse ore si è spento per le complicanze legate al Covid-19 anche un giovane barista cinisellese, Federico Castellin. Aveva 34 anni e un bambino di 1 anno. La notizia, oltre a lasciare sgomenti e attoniti famiglia e amici, provoca un grande vuoto nella comunità della cittadina milanese. Il 34enne gestiva il bar Zen di piazza Gramsci ed era conosciutissimo e apprezzato.

Nel tragitto per tornare a casa ho tanti pensieri in testa. Questa giornata ha lasciato davvero il segno, un segno indelebile - ha detto il sindaco di Cinisello Giacomo Ghilardi. Oggi come le tante altre giornate che sto vivendo da un mese a questa parte. Giornate in cui mi sono trovato a piangere tanti nostri concittadini. Ricorderemo tutti. Tutti i nostri cari, amici, familiari, conoscenti. Tutti coloro che abbiamo perso e che perderemo a causa di questo maledetto coronavirus. Ricorderemo Federico, giovane ragazzo che ho conosciuto e che ha sempre dimostrato bontà, spirito di sacrificio e generosità. Lo ricorderemo così, come in questa foto di qualche anno fa. Oggi va cosi. Ora è il momento della lotta, del coraggio, della sofferenza, del lavoro, dell’orgoglio. Ma presto ci asciugheremo le lacrime, ci rialzeremo, torneremo a sorridere e ricorderemo.... ve lo prometto".

"Ti abbiamo conosciuto poco più di un anno fa ma il feeling è stato subito immediato, eri il nostro vicino, il custode delle chiavi della sede, eri l’amico con cui scambiare due parole mentre ci preparavi il caffè - ricordano con commozione i responsabili della Pro Loco cinisellese -. Sempre disponibile, propositivo e innamorato del tuo lavoro. Così bravo da aver rilanciato un bar che sembrava perduto".

"Non è stato il caffè a fare la differenza, sei stato tu, il tuo sorriso, i tuoi occhi, la tua bontà. Grazie Federico per averci accompagnato per un pezzo della nostra vita. Riposa in pace", concludono.

