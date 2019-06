Cinisello Balsamo Cinisello Balsamo / Via Abramo Lincoln

Balsamo avrà la sua fermata sulla M5, ecco la modifica al tracciato con stop in via Lincoln

Alla fine il prolungamento della metropolitana lilla fino a Monza entrerà a Cinisello passando da via Lincoln a Balsamo. Questa è la novità che arriva dall'approvazione in via preliminare del progetto di fattibilità tecnico-economica delle nuove fermate della M5